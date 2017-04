Hommage national au policier tué : minute de silence dans les commissariats en Drôme et en Ardèche

A 11 heures, ce mardi, dans tous les commissariats de Drôme et d'Ardèche, les policiers se sont figés en hommage à leur collègue tué sur les Champs-Elysées à Paris jeudi dernier.

Tous les commissariats de France se sont associés à l'hommage national rendu à Xavier Jugelé, le policier abattu sur les Champs-Elysées la semaine dernière. Dans la Drôme, les policiers se sont rassemblés à Valence, Montélimar et Romans-sur-Isère. En Ardèche, ils se sont recueillis à Privas, Guilherand-Granges et Aubenas. Une cérémonie a également été organisée à la police municipale de Pierrelatte.

Rester vigilants et unis

Avant la minute de silence dans la cour de l'hôtel de police de Valence, le préfet de la Drôme a dénoncé "un assassinat lâche perpétré parce que ce policier portait l'uniforme et représentait l'état français". A Aubenas, le commandant Sierra a souligné l'importance d'être réuni : "l'heure est difficile et nous rappelle la nécessité de rester vigilants et unis".

Les policiers se sont rassemblés également à Valence © Radio France - Tommy Cattanéo

