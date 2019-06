CARTE - Hommage national aux sauveteurs des Sables-d'Olonne : les infos pratiques

Une partie des quais qui bordent port Olonna et le chenal seront interdits au stationnement et à la circulation

Les Sables-d'Olonne, France

Emmanuel Macron vient aux Sables-d'Olonne, ce jeudi matin, pour l'hommage national aux trois sauveteurs de la SNSM qui ont péri en mer, vendredi dernier, en portant secours à un pêcheur, en pleine tempête Miguel. Elle va se dérouler au niveau de la stèle des Péris en mer, près du prieuré Saint-Nicolas, côté La Chaume.

Des restrictions de circulation et de stationnement

Conséquence, des restrictions de circulation et de stationnement, dans le secteur, dès le petit matin, à 6h, et jusqu'à 15h. Sont concernés : le quai Alain Gerbeaud et une partie du quai Albert Prouteau, qui longent port Olonna. Autour du prieuré, c'est toute la zone qui va de l'ancienne sous-préfecture à la corniche du Nouch qui est concernée : la promenade du Nouch et la route bleue (à partir du croisement de la rue Dundees et jusqu'à la salle des Gardes), le quai du Brise lames, la promenade Jean XXXIII ainsi que deux rues adjacentes au prieuré, la rue Saint-Nicolas et la rue des Dundees.

Il est également interdit de stationner place Maraud entre 6h et 15h. En revanche, le marché est maintenu puisque la semaine dernière il n'y avait qu'un seul commerçant.

Les restrictions de circulation et de stationnement de ce 13 juin - Ville des Sables-d'Olonne

Écran géant sur l'esplanade des Atlantes

La cérémonie est ouverte au public, mais le lieu n'est pas très grand. Un écran géant sera donc installé de l'autre côté du chenal, sur l'esplanade des Atlantes, pour que tous ceux qui le souhaitent puissent suivre l'hommage. Là aussi, il y a des restrictions de circulation et de stationnement. Dès ce mercredi soir, il est interdit de se garer sur la promenade Wilson et les véhicules qui y resteront ne pourront pas bouger entre 10h et 12h45 ce jeudi.