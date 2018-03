Pau, France

Les Béarnais pourront eux aussi rendre hommage à l'héroïsme du gendarme Arnaud Beltrame ce mercredi matin. Les gendarmes des Pyrénées-Atlantiques organisent une cérémonie publique ce mercredi à partir de 11h30 à la caserne Abadie de Pau, 4 cours Léon Bérard. Elle sera présidée par le préfet, Gilbert Payet. Les associations de retraités de la gendarmerie, d'officiers, de réservistes et les porte-drapeaux sont également conviés.

Depuis le week-end dernier, plusieurs anonymes ont déposé des bouquets de fleurs ou des cartes de condoléances sur les portails de plusieurs gendarmeries du Béarn, à Mourenx, Nay ou Pau. Touchés par ces marques de sympathies, les gendarmes des Pyrénées-Atlantiques ont donc décidé d'ouvrir la cérémonie au public. Une cérémonie bien sûr très surveillée, le public est invité à se présenter au plus tard à 11h15 et les sacs seront fouillés à l'entrée. Il sera également possible de déposer des fleurs.