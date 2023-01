Hommages à deux jeunes marins berrichons morts à bord du sous-marin La Minerve

Emmanuel, Dominique, et Frédéric, neveux et cousin germain de Michel Vaugelade, mort à bord de La Minerve et originaire de Châteauroux

Ils s'appellent Daniel Naas et Michel Vaujelade. Originaires de Neuvy-Pailloux et de Châteauroux, ils avaient tous les deux une vingtaine d'années lorsqu'ils ont disparu à bord du sous-marin La Minerve, au large de Toulon, le 27 janvier 1968, aux côtés de 50 autres camarades. La mémoire de ces deux marins a été saluée ce vendredi dans l'Indre, avec l'inauguration de deux plaques commémoratives au pied des monuments aux morts dans leurs communes d'origine respectives.

Cinquante ans d'attente

Les familles des disparus sont restées sans nouvelles pendant plus de cinquante ans. Malgré plusieurs recherches, interrompues en 1970, le sous-marin est resté introuvable pendant longtemps. Il a fallu que les familles, rassemblées par le fils du commandant de La Minerve à l'époque, se mobilisent pour que le dossier soit déclassifié, et que les recherches reprennent.

Le sous-marin a enfin été retrouvé en 2019; mais avant cela les proches ont du vivre pendant longtemps sans savoir ce qu'il s'était passé. Cette attente douloureuse, les neveux et le cousin germain de Michel Vaujelade, originaire de Châteauroux, l'ont vécue. Présents lors de l'inauguration de la plaque commémorative, ils se souviennent de cette époque avec encore de la douleur. Emmanuel, l'un des deux neveux, est venu de Nantes. Il tenait à être présent : "Je pense à ma maman, bien évidement, et puis à mes grands-parents, parce que ça a été le drame d'une vie". Lui avait sept ans à l'époque de la disparition, il venait de voir son oncle (le frère de sa mère) à Noël; "J'ai très peu de souvenirs, j'en ai quelques uns, mais j'ai surtout les récits de ma maman qui m'a raconté après, et mes grands-parents qui m'ont raconté cette attente interminable, et puis cette inconnue. Mon grand-père allant même jusqu'à tisser des histoires un peu fantasmagoriques, avec la possibilité du sous-marin qui aurait été pris dans des filets russes (...) Il faut se re-situer dans le contexte de la Guerre Froide (...) c'était je pense pour lui une façon d'espérer encore" raconte Emmanuel.

Dominique, cousin germain de Michel Vaujelade, avait lui 17 ans au moment de la disparition. Il se rappelle également du deuil impossible des parents du marin : "J'ai un souvenir très précis avec mon cousin Emmanuel (...) afin de les aider dans leur peine, on nous avait demandé d'aller chez eux aux vacances de Pâques, je crois que c'était avenue de Verdun [à Châteauroux]. Ils habitaient là les parents de Michel. On s'en souvient, ca a été d'une tristesse insupportable". Lui connaissait bien le marin disparu, enfants ils passaient ensemble leurs vacances d'été à Sancerre. "Je suis très ému aujourd'hui d'avoir assisté à cette commémoration. J'ai eu l'impression d'être près de lui, depuis ce fameux mois de janvier 1968" confie Dominique.

Un "point final"

Frédéric, neveu lui aussi de Michel Vaujelade, estime que cette cérémonie est une sorte de "point final à ce drame . On sait ce qu'il s'est presque passé, on ne saura pas forcément tous les détails, mais en tous cas on sait que c'est un naufrage. Ils sont pas disparus maintenant ils sont décédés". L'hypothèse la plus probable, après exploration sous-marine de l'épave, c'est que La Minerve ait été percutée par un autre navire qui ne l'aurait pas vue.

Cette information a été découverte notamment grâce au combat d'Hervé Fauve, fils du commandant du sous-marin au moment du naufrage. Il était présent ce vendredi 27 janvier lors des deux cérémonies d'hommage. Des cérémonies relativement rares en France, certaines communes refusant d'inscrire le nom des marins disparus sur les monuments aux morts, normalement réservé aux personnes mortes pour la France. Or, les marins de La Minerve sont morts en service commandé.

André Fauve, fils du commandant de La Minerve était présent au deux cérémonies (ici à Neuvy-Pailloux) © Radio France - Manon Klein

Dans l'Indre, un hommage similaire à ceux de ce vendredi a déjà été rendu à La Vernelle à un troisième marin mort à bord de la Minerve il y a un an et demi.