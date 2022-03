"Du mal à parler de lui au passé", l'hommage des anciens du BO à Federico Martin Aramburú

L'ancien trois-quarts centre polyvalent de l'Argentine et du BO Federico Martin Aramburù a été tué par balles ce samedi matin à Paris, après une altercation en boîte de nuit. Le monde de l'ovalie, et particulièrement ses anciens partenaires à Biarritz, lui rendent hommage.

Le Biarritz Olympique pleure l'un de ses anciens joueurs. L'ex-international argentin Federico Martin Aramburù a tragiquement perdu la vie ce samedi 19 mars, au petit matin, à Paris, tué par balles suite à une altercation en boîte de nuit. Double champion de France avec le grand BO, en 2005 et 2006, le Puma laisse derrière lui l'image d'un joueur exemplaire, et d'une personne toujours joviale. "Il avait mis à peine trois minutes à s'adapter à sa nouvelle vie, se souvient son ancien entraîneur de l'époque, Patrice Lagisquet. C'était une personne charmante, qui avait toujours un immense sourire."

"Il faisait l'unanimité"

Federico Martin Aramburù avait également été président des Socios du club de 2015 à 2018, avant de démissionner du conseil d'administration. "Tous ceux qui l'ont connu et côtoyé auront les mêmes mots, c'était la gentillesse même glisse Nicolas Brusque, ancien arrière du BOPB et du XV de France. J'ai du mal à parler de lui au passé... c'était le gars parfait, qui rassemblait autours de lui, et qui plus est, père de trois enfants."

Sonnés par la nouvelle, les anciens coéquipiers de Federico Martin-Aramburu se souviennent de quelqu'un qui en soirée "ne pensait qu'à s'amuser. Partout où il est passé, que ce soit à Biarritz, Dax ou Perpignan, il a toujours fait l'unanimité" raconte Philippe Bidabé, qui a évolué avec lui dans la ligne de trois-quarts du BOPB. J'ai surtout une pensée pour sa femme et ses trois enfants."

De son côté, l'ancien biarrot et tricolore Julien Peyrelongue se rappelle d'un joueur "très généreux sur le terrain, qui ne lâchait jamais rien, quelqu'un sur qui on pouvait avoir confiance. J'aimais bien utiliser le terme 'avec qui on pouvait aller à la guerre" Souvent utilisé à l'aile, "lui, préférait jouer au centre, s'amuse Patrice Lagisquet. On en reparlait souvent quand on se croisait, il me disait "en fait c'est peut-être toi qui avait raison", parce partout ailleurs il a aussi joué l'aile". Federico Martin-Aramburu avait aussi joué deux ans à Perpignan entre 2006 et 2008, et deux saisons à Dax (2008-2010).

