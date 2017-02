Hommages aux jeunes morts dans une avalanche à Tignes: "C'est la nature qui a gagné"

Il y a une semaine, une avalanche en Savoie emportait la vie de quatre personnes. Parmi elles, César et Adrien, deux frères de 15 et 19 ans. Ils vivaient à Aix, où s'est tenue ce samedi leurs obsèques.

Lundi 13 février, une avalanche emportait la vie de quatres personnes, à Tignes en Savoie. Un moniteur de ski, un père de famille, son fils et son beau fils. Les deux jeunes garçons avaient respectivement 15 et 19 ans. La cérémonie des obsèques de Adrien et César, a eu lieu ce samedi, dans la cathédrale St Sauveur à Aix.

Beaucoup de jeunes étaient présents.

La cérémonie a rassemblé beaucoup de monde. L'église était pleine a craquer. Certains ont dû rester sur le parvis de l'édifice. Parmi les personnes venues dire au revoir à César et Adrien, beaucoup de jeunes. Des amis d'enfance, des camarades de classe, du lycée, de l'école primaire...

Des jeunes pour qui la mort semble si loin. Aurore, 19 ans, était à l'école primaire avec César: " Je ne me rends toujours pas compte. Je me souviens de toute notre enfance, ça fait bizarre..." s'exprime-t-elle, larmes au yeux.

Lors d'un discours émouvant, la grande sœur des deux jeunes garçons a voulu faire passer un message aux gens qui étaient là: " César et Adrien, c'étaient les deux hommes de ma vie. Je ne comprendrai jamais pourquoi eux, pourquoi cette avalanche a emporté mes frères. La vie est injuste mais je veux vous dire, aimez-vous, arrêtez de vous faire du mal pour des futilités. J'espère que mes frères sont dans un monde meilleur que le nôtre." Un discours qui a touché les jeunes présents.

"Ça change une vie, on voit les choses différemment, on essaye de profiter, d'être plus attentifs aux gens autour de nous" explique Anaïs, une amie du lycée.

César et Adrien étaient des passionnés de sports extrêmes. Pas imprudents pour autant, selon leur proches. Dorian, ami de César, est ému. Il en tire une leçon : "On se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil. Cette fois-ci, c'est la nature qui a gagné."