Homme abattu à Villemandeur : le Messin préparait son meurtre depuis 2012

Vendredi soir, un homme d'une cinquantaine d'années a été abattu par balles et son frère a été blessé au dos. Le tireur était un ami d'enfance des deux hommes et préparait son crime depuis 2012.

L'histoire fait froid dans le dos par sa simplicité. C'est l'histoire de trois copains qui se connaissent depuis 35 ans : deux frères qui vivent à Villemandeur et un homme qui vit à Metz depuis quelques années.

Les deux frères sont voisins. Ils ont une cinquantaine d'années et sont assez proches. Ils ont l'habitude de faire des activités en commun. Ce vendredi soir, c'est un apéritif qu'ils partagent avec l'une de leur amie après une journée banale. Vers 18h30, pour une raison que l'on n'explique pas encore, Eric, l'un des deux frères sort de la maison. Quelques instants plus tard des coups de feux et des cris retentissent. Le deuxième frère, Cyrille sort de la maison et voit Eric touché par plusieurs balles. Juste à côté, un homme qu'il ne parvient pas à identifier immédiatement. Il pense dans un premier temps à un SDF, mais en s'approchant il reconnait l'individu. C'est un ami qu'il connait depuis ses quinze ans environ : Christophe. Ce dernier vise alors Cyrille, qui sera blessé d'une balle dans le dos. Le tireur prend la fuite et sera retrouvé par les policiers de Montargis un peu plus tard dans la soirée.

D'anciennes rivalités amoureuses

Lors de sa garde à vue, l'homme a très rapidement expliqué son geste. En 2012, il vit une histoire d'amour depuis un an environ. Mais cette relation se termine et la femme se met alors en couple avec Eric, le meilleur ami du tireur. Ce dernier, toujours amoureux vit très mal la relation. Les deux hommes se disputent et iront même jusqu'à se battre. Un message de menaces sera envoyé un peu plus tard à Eric, dans lequel Christophe promet de se venger, puis ils coupent les ponts. Cependant Christophe n'oublie pas l'histoire et prévoit alors d'assassiner son rival amoureux. Des problèmes de santé l'en empêcheront pendant près de cinq ans.

Mais Christophe est obstiné. Ce jeudi 26 octobre il décide de mettre à exécution son funeste plan. Il part de Metz en voiture sans permis et fait les 400 kilomètres qui le séparent de Villemandeur. Plusieurs fois pendant le trajet il appellera le domicile d'Eric pour s'assurer de sa présence, mais sans jamais parler.

Il voulait se venger de "ce qu'on lui avait fait"

Les enquêteurs pensent que le tireur ne prévoyait pas de passer si vite à l'action mais qu'il a été surpris par sa victime. Il a donc décidé de l'abattre. Lors de son interpellation, un pistolet et plusieurs munitions ont été retrouvés dans sa voiture. Durant sa garde à vue, le tireur n'a exprimé aucun regret, et a indiqué qu'il avait fait ce geste pour se venger de "tout ce qu'on lui avait fait" sans réellement détailler. Christophe était défavorablement connu des services de police, notamment pour trafic de stupéfiants. Une information judiciaire a été ouverte pour assassinat, le parquet d'Orléans a été saisi de l'affaire. Le corps de la victime sera prochainement autopsié.