Homme assassiné et démembré près de Rouen : les deux accusées condamnées à 22 et 17 ans de prison

Ouvert depuis ce lundi, le procès de trois femmes s'est refermée ce samedi devant la cour d'assises de Seine-Maritime. Dans le box, la concubine de la victime et une complice présumée pour avoir assassiné et démembré le corps, et une troisième pour ne pas avoir pas dénoncé ce crime commis en 2018 près de Rouen. Les deux premières ont été condamnées à respectivement 22 et 17 années de réclusion. La troisième accusée a elle été acquittée.

ⓘ Publicité

Céline Vasselin, la petite amie de la victime, et Jessica Adam étaient accusées d'avoir drogué, tué par "arme tranchante et piquante" Sliman Amara, dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018 dans la banlieue de Rouen , avant de démembrer son corps.

Lundi, Céline Vasselin s'est levée la première à l'appel de la présidente pour répondre à la question de savoir si elle reconnaissait toujours les faits, admis durant l'enquête : avoir donné la mort au père de son fils qu'elle accuse de violences et tenté de faire disparaître son corps dans la Seine. "Oui je... J'admets les faits", a bredouillé cette esthéticienne de 35 ans. Avant de préciser : "Je regrette sincèrement".

Comparaissant libre sous contrôle judiciaire, la troisième femme jugée, Isabelle Carrie, autre amie de Céline Vasselin, a également reconnu avoir eu connaissance du crime envisagé "depuis le 7 octobre" sans avoir rien fait pour l'empêcher, car elle "ne l'imaginait pas capable de faire une telle chose".