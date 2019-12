Homme battu à mort à Valence d'Agen : une femme mise en examen pour meurtre

Valence d'Agen, France

Dans la soirée du mercredi 18 décembre, peu avant minuit, un homme de 58 ans appelle les gendarmes du Tarn-et-Garonne. Il se plaint de l'irruption chez lui, à Valence d'Agen, d'un homme et d'une femme qui semble chercher un sac. À peine un quart d'heure plus tard, les deux invités non attendus débarquent tous deux, très éméchés, à la gendarmerie, à quelques centaines de mètres de là. Elle avoue avoir violenter l'homme qui les a contactés, dont le corps sans vie est découvert peu après. La femme de 41 ans et l'homme de 58 ans sont placés en garde-à-vue.

La femme passe la victime à tabac, son ami la regarde faire

La victime a en effet été passée à tabac. L'autopsie révèle de multiples traumatismes faciaux, et même une trace de semelle sur le visage. La tête ensanglantée, ce quinquagénaire s'est étouffé avec son sang.

Lors des auditions, la quadragénaire avoue avoir donné de nombreux coups de pied à la tête quand la victime était au sol, tandis que son ami, qui l'héberge régulièrement, n'a pas empêché ce déchaînement de violence, il y a assisté sans rien faire. L'enquête n'a pas encore permis d'établir le mobile de l'homicide, le procureur de Montauban suggère que la meurtrière présumée cherchait ce fameux sac, qu'elle avait en réalité confié à une amie.

Les deux suspects ont été mis en examen ce 20 décembre : la femme pour meurtre, elle a été écrouée; l'homme pour abstention volontaire d'empêcher une atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui, il est ressorti libre sous contrôle judiciaire.