Homme blessé par balle à Bordeaux : le présumé tireur a été mis en examen

L'homme qui a tiré plusieurs coups de feu jeudi dans l'appartement de son ex compagne à Bordeaux a été placé en détention ce samedi. Il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et violences psychologiques. Il avait blessé un autre homme, sûrement l'ange-gardien de son ex conjointe.

Bordeaux, France

Un homme a été mis en examen et placé en détention samedi soir pour tentative d'assassinat et violences psychologiques à Bordeaux. Jeudi matin, cet homme d'une quarantaine d'années s'est présenté au domicile de son ex compagne cours Alsace Lorraine avec une arme à feu. Il a défoncé deux portes, fait exploser une serrure en tirant dessus. Dans l'appartement se trouvaient son ex conjointe âgée de 27 ans, sa fille ainsi qu'un homme de 22 ans. Celui-ci a été blessé par un des tirs.

C'est cette femme qui l'aurait appelé selon le parquet pour qu'il reste avec elle car elle se sentait mise en danger par son ex compagnon qui l'aurait menacée auparavant. Un tireur déjà connu de la police pour des faits de violences et qui a été interpellé jeudi par la Brigade Anti-Criminalité à Blanquefort. Il a été placé en garde à vue avant d'être mis en examen samedi soir.