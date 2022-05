Il est suspecté d'avoir blessé par balle un homme mercredi soir dans le quartier du Sablon, à Metz, un homme de 31 ans a été mis en examen pour tentative de meurtre et violence avec arme. Il a été placé en détention provisoire à la prison de Metz.

Homme blessé par balles à Metz : le suspect mis en examen et écroué

Mercredi 25 mai au soir, un homme, circulant en voiture dans le quartier du Sablon, a été blessé au bras. Lui et sa passagère, en état de choc, ont été conduits à l'hôpital Metz-Mercy. Le lendemain, la police a réussi à interpeler un suspect. L'homme, âgé de 31 ans, a été placé en garde à vue avant d'être mis en examen et écroué vendredi 27 mai au soir.

Déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits de vols et de violences, le principal suspect des coups de feu, a été mis en examen pour tentative de meurtre et violence avec arme entraînant une incapacité de travail inférieure à huit jours. En effet, d'après la police, il n'y a pas de doute, le tireur visait bel et bien l'homme de 29 ans qui a reçu une balle dans le bras.

Le tireur ciblait bel et bien l'homme qu'il a blessé au bras

Par ailleurs, la passagère de la voiture, une femme, elle aussi, âgée de 29 ans, n'a pas été blessée, mais choquée, elle a reçu trois jours d'ITT (incapacité totale de travail). Si la piste d'un règlement de comptes a été évoquée par les policiers, ce n'est que l'enquête qui pourra la confirmer, c'est ce qu'affirme le parquet de Metz.

Le blessé est sorti de l'hôpital vendredi 27 au soir, il va bien, selon le parquet.