Un homme condamné à Périgueux pour des violences sur son ex-compagne devant leur fils

Deux fois de suite en moins de six mois, un homme a été jugé au tribunal correctionnel de Périgueux pour des violences sur son ex-compagne commises devant leur enfant. L'homme arrive ce lundi 22 novembre à la barre avec une béquille, suite à un accident du travail.

L'enfant témoin des actes de violences de son père

Le 18 septembre dernier, à Champagne-et-Fontaine, cet homme a frappé son ex-compagne au visage avant de lui mordre la lèvre devant leur fils âgé de presque deux ans. C'est la deuxième fois qu'elle est victime de ces coups après des faits en mai dernier qui l'ont poussé à rompre avec lui. Cette fois, il s'en prend à elle car elle lui demande des explications après un accident de voiture. Dans la matinée de ce 18 septembre, il a perdu le contrôle de sa voiture alors qu'il avait bu et que leur enfant était à l'arrière.

Après les coups, la jeune femme parvient à récupérer l'enfant et à partir avec sa propre voiture, elle est suivie par l'ex-compagnon et décide d'appeler les gendarmes qui interviennent. L'homme de 46 ans est alors placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès.

Son ex-compagne demande des garanties pour leur fils

A l'audience, ce lundi 22 novembre, soit deux mois après les faits, le prévenu, cheveux bruns coiffés en chignon, assure avoir pris conscience de son problème avec l'alcool. Il explique avoir eu un électrochoc suite à l'accident et au danger encouru alors par son fils. "Ma priorité, c'est de me faire soigner pour que mon fils ait à nouveau confiance en moi" explique-t-il.

Son ex-compagne témoigne à la barre. Elle assure qu'elle n'a pas peur de lui et qu'il a respecté ses obligations durant son contrôle judiciaire. La jeune femme parle de manière distante de son ex-compagnon en l'appelant par son nom de famille. Les larmes coulent lorsqu'elle évoque leur fils et sa crainte que ces violences passées aient des répercussions sur son développement. Elle raconte que peu de temps après le 18 septembre, elle a vu son fils s'énerver et mordre ses jouets. La jeune maman veut conserver le lien entre l'enfant et son père mais demande des garanties sur sa capacité à rester loin de l'alcool.

Le tribunal a condamné cet habitant de Périgueux de 46 ans a huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. Il conserve son autorité parentale. Il risquait jusqu'à 10 ans de prison.