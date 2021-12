Homme décapité à Albias : un suspect placé en garde à vue

Un homme d'une cinquantaine d'années a été arrêté samedi 25 décembre, à Albias, dans le Tarn-et-Garonne, près de Montauban. Il est suspecté d'avoir tué et décapité un autre homme de 31 ans. Il doit être deféré ce lundi et placé en détention provisoire.

Après la découverte d'un homme décapité, vendredi 24 décembre, au nord de Montauban (Tarn-et-Garonne), un suspect a été interpellé chez lui, à Albias, le lendemain, le jour de Noël.

Un colocataire âgé d'une cinquantaine d'années

Le suspect est âgé de 50 ans, il est toujours en garde à vue ce lundi et doit être déféré dans la journée, explique le parquet de Montauban, confirmant une information de la Dépêche du Midi. Le suspect était en colocation avec la victime ; il aurait confirmé une violente bagarre dans la nuit du 23 au 24 décembre. Il sera très probablement mis en examen pour homicide et placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte et une demande d'expertise psychiatrique devrait suivre. Le substitut du procureur de Montauban doit communiquer plus d'informations en fin de journée. L'enquête est menée par la Section de Recherches de Toulouse et la Brigade de Recherches de Montauban.

Par ailleurs, la date de l'autopsie doit aussi être fixée ce lundi. Les analyses devront confirmer l'hypothèse d’une mutilation du corps post-mortem.

Une victime connue de la justice

L'homme de 31 ans tué était connu des services de police pour des délits routiers et des faits de vols. Son corps avait été découvert par des promeneurs vendredi 24 décembre sur le bord de la route départementale 65 au niveau d'Albias. Il a reçu plusieurs coups de couteaux au niveau du thorax et au dos. Ses deux avant-bras avaient été retrouvés près du corps, et sa tête, dans un sac plastique, une centaine de mètres plus loin.