Homme décapité à Toulon : ouverture d'une enquête pour violation du secret de l'instruction

Le parquet de Toulon a ouvert une enquête mercredi soir pour "violation du secret de l'instruction" afin de déterminer qui est ou qui sont les auteurs des photos de la tête et du corps de la victime décapitée lundi prises dans l'appartement de l'auteur présumé et sur la voie publique, alors que le périmètre était déjà bouclé.

Si en effet des photos prises sur la voie publique par des badauds avant l'arrivée des policiers, circulent, c'est moralement répréhensible, et surtout très difficilement contrôlable, même si néanmoins, elles peuvent faire parfois l'objet de poursuites. En revanche, d'autres photos prises de la tête, déjà alors que le périmètre était bouclé, sont sujettes à interrogation car même si le carton et son contenu macabre se trouvent dans la rue, plus personne hormis les acteurs de l'enquête ne peut s'en approcher.

Une photo du corps sans tête

Même chose pour la photo du corps diffusée elle aussi sur les réseaux sociaux. Elle a été prise dans l'appartement, donc sur la scène de crime, inaccessible aux simples citoyens. Ce sont des pièces qui sont propres à l'enquête et par conséquent "couvertes par le secret de l'instruction". Un secret manifestement violé. D'où cette ouverture d'enquête par le parquet de Toulon qui souhaite identifier le ou les auteurs de ces photos et comprendre comment elles ont pu se retrouver accessibles aussi facilement.

"La liste des personnes qui sont intervenues sur place est longue puisqu'il y a notamment les pompiers, le SAMU, les policiers et éventuellement les pompes funèbres" indique le parquet qui a confié l'enquête à un service spécialisé de la Sûreté départementale du Var.