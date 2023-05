Homme défenestré au Havre : sa compagne déférée devant la justice

Sur des vidéos publiées sur Twitter, on voit l'homme tomber de deux étages et une femme le regarder chuter depuis la fenêtre.

Deux jours après les faits , le procureur de la République du Havre livre des précisions sur cet événement dans la cité Océane, le dimanche 21 mai. La scène avait été filmée par de nombreux témoins : un homme, suspendu dans le vide, accroché à une fenêtre. Dans l'immeuble, situé rue Fourier, une femme, qui semble véhémente. L'homme finit par lâcher et chute de deux étages.

Le procureur de la République du Havre précise que cet homme de 42 ans avait enjambé "volontairement" cette fenêtre, "dans un contexte de dispute avec sa compagne, présente dans l'appartement". Chute qui lui cause tout de même une fracture du bassin et une interruption de travail fixée à 100 jours au minimum. Interrogé par les enquêteurs, "ses explications demeurent, pour l'instant, assez floues, notamment quant aux raisons pour lesquelles il est passé par la fenêtre". La femme, âgée de 42 ans, a été placée en garde à vue pour tentative de meurtre : l'homme a lâché la fenêtre "au moment où sa compagne lui touchait les mains, sans avoir à aucun moment manifesté l'intention de lui venir en aide"

Compagne qui a donc été déférée ce mardi 23 mai pour comparaître devant le tribunal correctionnel du Havre, pour des "violences volontaires aggravées par deux circonstances ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours", les deux circonstances étant une consommation d'alcool et le fait qu'il s'agisse de son conjoint. Jamais condamnée, elle encourt sept ans de prison et 100.000 euros d'amende. L'audience aura lieu le 7 juillet prochain, et attendant cette femme a été placée sous contrôle judiciaire.