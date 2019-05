Homme écrasé par un bus à Paris : la compagnie touristique n'avait pas l'autorisation de circuler

La mairie de Paris réclame depuis plusieurs mois le retrait de cette ligne de bus touristique jugée "illégale" par la municipalité. Elle n'aurait plus l’autorisation de rouler dans la capitale. Mardi le chauffeur du bus a volontairement écrasé un automobiliste après une violente altercation.

Paris, France

Le chauffeur d'un bus touristique soupçonné d'avoir mortellement percuté à Paris un automobiliste après une violente dispute, a été présenté à un juge ce jeudi en vue de sa mise en examen. Nous avons appris que la ligne en question n'avait plus l'autorisation de circuler dans la capitale. La mairie réclame depuis plusieurs mois l'arrêt de son activité.

Il existe quatre lignes de bus touristique à Paris, "deux sont autorisées à rouler, deux sont dans l'illégalité", précise la municipalité. C'est la Région et Île-de-France mobilité qui accorde ou non le droit de rouler sur l'espace parisien. Une compétence que la mairie de Paris aimerait "récupérer pour pouvoir agir plus rapidement".