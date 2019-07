Homme gravement blessé par des abeilles : la justice ouvre une enquête pour "blessures involontaires"

Le Puy-en-Velay, France

Mardi, un homme d'une soixantaine d'années et sa femme d'une cinquantaine d'années se promenaient au Brignoud, sur un chemin de randonnée, en Haute-Loire. Soudainement ils ont été attaqués par plusieurs centaines d'abeilles très agressives. Un peu plus de 24 heures après les faits, les gendarmes de Haute-Loire ont publié un communiqué : l'apiculteur pourrait être mis en cause. En effet, le parquet a ouvert une instruction mercredi 3 juillet pour "blessures involontaire avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence".

Cette décision pourrait pointer du doigt l'apiculteur, car ses ruches étaient situées relativement près - quelques mètres à peine - du chemin balisé. Pour le moment "pour blessures involontaires" l'intitulé de l'instruction deviendrait "homicide involontaire" si l'homme ne survit pas à ses blessures. Il a été piqué entre 200 et 300 fois et son pronostic vital restait engagé mercredi soir selon les gendarmes. Plus tôt dans la journée la préfecture de Haute-Loire avait par erreur fait part de son décès à France Bleu.