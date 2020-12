Homme interpellé à Guilherand-Granges : il s'agit d'un des mis en cause de l'attentat de Nice en 2016

Les riverains ont été impressionnés dimanche soir par le déploiement d'une vingtaine de policiers dans une rue de Guilherand-Granges. Quand on connaît le profil de l'homme arrêté, on comprend mieux cette opération menée par des agents de la DGSI, la direction générale de la sécurité intérieure. Maksim Celaj est un Albanais de 28 ans mis en cause dans l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Il est indirectement impliqué, soupçonné d'avoir vendu des armes à un intermédiaire en ignorant que l'une d'entre elles serait revendue à l'auteur de l'attentat. Il doit être jugé pour cela ainsi que sept autres personnes devant une cour d'assises spéciale.

Assigné à résidence à Valence depuis sa sortie de prison

Depuis une semaine, c'est une personne bien embarrassante pour les autorités. Car après quatre années en prison, il a été libéré du centre pénitentiaire de Valence le lundi 30 novembre. Une libération précipitée suite à un vice de procédure. Le contrôle judiciaire n'est pas mis en place immédiatement. Dans l'urgence, comme il est en situation irrégulière, la préfecture de la Drôme tente d'abord de le renvoyer en Albanie. Procédure rejetée. Le préfet l'assigne à résidence dans la Drôme pour 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de Valence chaque jour à 17 heures. Et l'homme est placé sous surveillance discrète.

Dimanche en sortant de l'hôtel de police, l'Albanais croise une de ses connaissances. Les deux hommes traversent le pont et partent à Guilherand-Granges. C'est à ce moment-là que les policiers décident de le stopper car il viole alors son assignation à résidence qui lui interdit de sortir de la Drôme.

Mon client n'est pas dans une mouvance radicale - l'avocate du suspect

"Mon client ignorait qu'en traversant le Rhône, il se trouvait en Ardèche" explique son avocate Maître Clémence Cottineau. "Il n'essayait évidemment pas de s'échapper. Il pointe chaque jour depuis sa sortie de prison. Son objectif n'est pas de fuir. Il assume ses responsabilités. Il attendra le procès." Son avocate le répète : "Monsieur Celaj n'est pas dans une mouvance radicale. L'instruction n'a pas démontré qu'il était au courant du projet mortifère d'attentat. C'est bien pour des délits connexes qu'il sera jugé." Il est mis en examen pour association de malfaiteurs à caractère non terroriste et pour infractions à la législation sur les armes.

Après une nuit en garde à vue, il a été remis en liberté ce lundi. Il est retourné à l'hôtel où il est assigné à résidence dans la Drôme. Il devrait être placé sous contrôle judiciaire. Que va-t-il se passer maintenant ? "Je ne sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire. Au centre pénitentiaire, il travaillait en atelier. Il est volontaire et travailleur. Peut-être pourra-t-il se trouver un petit boulot quand sera réglé l'imbroglio administratif et judiciaire le concernant".