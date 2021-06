Homme menaçant avec un couteau à Savenay : une habitante raconte cette nuit d'angoisse

A Savenay, les habitants de la rue du Prince Bois et de celles alentours n'ont pas beaucoup dormi dans la nuit de mercredi à jeudi. De 22h30 à 5h00 du matin, un homme a d'abord menacé plusieurs personnes avec un couteau avant de se retrancher chez lui. De son appel à la police à l'arrivée du GIGN jusqu'au retour à la normale, Sonia, qui a tout suivi depuis chez elle, raconte cette nuit d'angoisse. Il n'y a pas de blessés.

Vers 22h30, Sonia regardait "tranquillement une série Netflix" avec son mari quand elle entend des cris. "Je me suis dit, c'est quelqu'un d'un peu alcoolisé", explique l’habitante, avant que ça s'intensifie. Elle poursuit : "Je suis sortie sur le balcon, et j'ai vu deux hommes poursuivis par un autre homme en djellaba violette, il les menaçait avec un couteau, les hommes m'ont suppliée d'appeler la police".

Alors que j'étais sur le balcon, ce monsieur m'a menacé avec son couteau et a crié 'Allah akbar' en me regardant.

A ce moment là, elle "panique" et appelle la gendarmerie, qui est déjà prévenue et est en route pour la rue du Prince Bois. Entre cinq et dix minutes après son coup de téléphone, Sonia et son mari voient arriver plusieurs véhicules de gendarmes et du GIGN qui bouclent la rue, alors que le forcené s'est retranché chez lui. Arrivés sur place, ils évacuent la famille qui habite la maison mitoyenne.

C'était assez impressionnant et angoissant. Il y avait des gendarmes partout et, comme il faisait nuit, on ne voyait que leurs lampes torches.

La nuit des habitants est alors rythmée par le balais des voitures de gendarmes, le calme un peu angoissant et parfois les paroles du forcené, selon Sonia qui a enregistré quelques vidéos pendant la nuit : "Il y avait un silence total, sauf lui qui criait sa prière". Tout se termine vers 5 heures du matin quand l'homme se rend, et que les gendarmes et pompiers sur place repartent. Le couple, lui, n'a pas dormi de la nuit, comme les autres voisins de la rue.

Aucun blessés, un soulagement pour le maire

Au final, personne n'a été blessé, et c'est la première chose qui soulage le maire Michel Mézard. Il salue également "une intervention très efficace de la part de la gendarmerie". L'homme, en rupture de traitement, souffre de troubles psychologiques et est pris en charge par l’association Les Eaux Vives, qui fait un "remarquable travail" selon le maire.