Homme menaçant dans un Ehpad d'Annecy : "il voulait couper un gâteau, et il était passablement excité"

Après le comportement agressif d'un visiteur le week-end de la Pentecôte , le directeur de l'Ehpad public La Prairie à Annecy prend la parole sur France Bleu Pays de Savoie pour défendre son personnel. Dimanche dernier, en milieu d'après-midi, un homme d'une cinquantaine d'années, présenté comme ayant un profil psychologique fragile, a rendu visite à sa mère de 87 ans, qui réside dans l'établissement depuis un mois, et il s'est montré menaçant avec le personnel soignant. L'homme a manipulé un couteau et a tenu des propos agressifs. Une aide-soignante, apeurée, a été contrainte de s'isoler pour se mettre en sécurité.

Deux plaintes déposées

"Il voulait couper un gâteau, et comme il était passablement excité, rien n'allait... le couteau n'allait pas, le téléphone de sa maman n'était pas raccroché, un coup-ci, un coup ça... on trouve des tas d'excuses à un comportement qui déraille", déclare Christophe Martin le directeur de l'Ehpad, qui déplore ce type de comportement. "J'ai vu l'aide soignante (mardi), elle était un peu inquiète : quand on a un couteau dans la main, on ne sait pas ce que l'autre peut faire, surtout si il n'a pas toute sa raison (...) ce qui est dommageable, c'est que les agents en souffrent, avec une peur, une boule au ventre". Deux plaintes ont été déposées, l'une par l'agent victime, l'autre par l'agent témoin de la scène.

"Les aides-soignantes et les infirmières ne font pas ce métier pour se faire insulter"

Le directeur de l'Ehpad observe une hausse des comportements "tendus" de la part de certains visiteurs. Selon lui, les familles arrivent de plus en plus "épuisées", surtout dans le contexte post-Covid. "Il n'y a pas eu d'admissions pendant toute la période Covid, donc les gens ont aidé, accompagné leurs parents, les familles arrivent dans un état d'épuisement (...) c'est un contexte nouveau, il y a aussi une colère sourde aujourd'hui dans la société... et à la moindre étincelle, les gens râlent, ils ont des comportements violents, comme on le voit dans la rue".

85 résidents pour 46 agents

Placé en garde à vue, l'homme mis en cause a indiqué aux policiers avoir réagi de la sorte car il estimait que sa mère hébergée dans cet Ehpad "n'était pas bien traitée", ce que réfute le directeur de l'établissement qui compte 85 résidents pour 46 agents. "On a des ratios tout à fait corrects, c'est plus que la moyenne nationale, et notre employeur (le Grand Annecy) est très vigilant sur ce point, j'ai des personnels stables", assure Christophe Martin.

"Aujourd'hui, on dégaine le mot 'maltraitance' dès qu'on a une frustration, et ce n'est pas du tout le cas, il n'y a pas de maltraitance (...) en fait on cristallise les problèmes familiaux, on est pris en étreinte entre le résident et la famille (...) le message à faire passer, c'est que les maisons de retraite ne sont pas parfaites, mais en tout cas on fait du mieux qu'on peut". L'homme poursuivi sera prochainement convoqué devant le tribunal d'Annecy.