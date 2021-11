Ses chiens auraient mordu une soixantaine de fois une jeune Quimpérois le 14 octobre dernier : la propriétaire des animaux a été présentée ce mercredi devant un juge des libertés et de la détention. Elle encourt 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende.

Homme mordu à Quimper : la propriétaire des chiens encourt deux ans de prison et 30 000 euros d'amende

La propriétaire des chiens, soupçonnés d'avoir mordu une soixantaine de fois un jeune homme en plein centre-ville de Quimper, en octobre dernier, a été placée en garde à vue ce mercredi, puis présentée dans la foulée au parquet et au juge des libertés et de la détention. Elle a été placée sous contrôle judiciaire, et est convoqué le 6 avril prochain devant le tribunal.

Elle est poursuivie pour blessures involontaires par agression de chien, avec une ITT (Incapacité Temporaire de Travail) n'excédant pas trois mois. La maîtresse des chiens encourt 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros. Elle reconnait que ses chiens ont bien mordu la victime, mais son récit des morsures est différent.