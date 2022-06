Homme poignardé à mort en Dordogne : le jeune suspect reconnaît avoir porté le coup de couteau mortel

Des témoins l'avaient vu sortir de son immeuble, encadré par de deux enquêteurs du commissariat de Périgueux, une capuche noire sur la tête, avant de s'engouffrer dans une voiture de police. Un jeune homme de 24 ans a reconnu devant les enquêteurs avoir porté le coup de couteau qui a tué un homme de 33 ans, dans la nuit de mardi à mercredi, à Coulounieix Chamiers. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire ce vendredi 10 juin.

Les secours avaient retrouvé la victime en arrêt cardio-respiratoire près du barbecue public au pied des barres HLM de la rue Jean Macé dans le quartier du Bas-Chamiers, en pleine nuit, aux alentours de deux heures du matin. Le suspect avait été interpellé quelques heures plus tard, chez sa mère, à quelques dizaine de mètres seulement des lieux du drame. "Le mis en cause et la victime ne se connaissaient pas et ne s’étaient jamais rencontrées auparavant", indique la procureure de Périgueux Solène Belaouar dans un communiqué.

Le suspect déjà connu pour des infractions liées à l'alcool

Selon nos informations, les deux hommes s'étaient rencontrés le soir-même. Le suspect avait acheté deux poissons à la sortie du travail et comptait les faire griller au barbecue public situé dans un petit parc au bout de la rue, quand il a rencontré la victime et un autre homme et leur a proposé de partager son repas. Que s'est-il passé pour que le jeune homme plante un coup de couteau au flanc de sa victime ? C'est le troisième homme, une connaissance de la victime, qui a appelé les secours.

Ce témoin a été interrogé par les enquêteurs. Et sa version diverge de celle du mis en examen. Le suspect a dit avoir été provoqué et frappé à la tête avec une bouteille de bière, alors que le témoin n'a pas vu de dispute. "Les investigations doivent se poursuivre afin de déterminer les circonstances exactes ayant conduit à ce drame", indique seulement la procureure de Périgueux Solène Belaouar.

Elle précise que le suspect est "déjà connu de la justice pour des infractions liées à la consommation d’alcool", avec quatre condamnations depuis trois ans. Deux pour avoir conduit sous l'emprise de l'alcool, et une autre pour des violences conjugales en état d’ivresse. Le parquet de Périgueux a ouvert une information judiciaire, pour homicide volontaire. L'enquête est confiée à un juge d'instruction.