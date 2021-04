Homme retrouvé mort à Périgueux : le parquet ouvre une enquête pour homicide volontaire

Un homme de 54 ans a été retrouvé mort ce lundi à Périgueux dans son appartement du cours Tourny. Les investigations sur cette morte suspecte a été confiée à la brigade criminelle. La procureure de Périgueux vient d'ouvrir une enquête pour homicide volontaire. L'autopsie de la victime est en cours mais pour l'instant, rien sur son corps ne permet d'établir que sa mort a été préméditée.

Qui est la victime ?

La victime est un homme de 54 ans originaire de Vernoux-en-Vivarais (Ardèche) à l'ouest de Valence. Ses voisins décrivent un homme sans histoire. Un homme très gentil, sans défense et fragile. En situation de handicap, il ne travaillait pas. En revanche, on le voyait beaucoup du coté de la cathédrale Saint-Front de Périgueux où il aidait bénévolement le sacristain ou l'intendant. Il fréquentait aussi souvent la place André Maurois et s'occupait volontiers des entrées au carrousel. On l'y trouvait presque tous les jours. C'est un de ses amis, ne l'ayant pas vu depuis trois jours qui a donné l'alerte. La paroisse cherchait également a le joindre sans succès. Ceux qui le connaissait savait qu'il hébergeait deux hommes depuis plusieurs mois. Seule l'autopsie pourra dire si le quinquagénaire a été tué ou s'il s'agit d'une mort naturelle.