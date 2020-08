Homme retrouvé mort dans un chariot à Dijon : la piste criminelle est confirmée

On en sait un peu plus sur les causes de la mort de l'homme retrouvé ce jeudi 27 août dans un chariot de supermarché avenue de Dallas à Dijon. Pour le procureur adjoint de Dijon, Thierry Bas, "il s'agit bien d'un homicide." L'autopsie pratiquée ce vendredi 28 août le confirme : la victime a eu le crâne fracassé. Ce qui explique les nombreuses traces de sang retrouvées sur un matelas à proximité de la victime.

L'autopsie indique également que le décès remonte à quelques heures avant la découverte du corps. Concernant l'identité de la victime, on sait que l'homme est un sans domicile fixe âgé d'une quarantaine d'année. Selon, les premiers témoignages, il vivait dans le quartier autour du CRI.

L'enquête se poursuit avec l'audition de ceux qui ont croisé la route de ce sans domicile fixe et notamment plusieurs membres d'une famille albanaise.