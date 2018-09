Niort, France

Un suspect est toujours en garde à vue après la découverte du corps d'un homme de 27 ans dans un appartement de la rue Mellaise, à Niort, dimanche 9 septembre. Corps qui présentait des traces de coups de couteau.

Garde à vue prolongée

Le mis en cause a été interpellé ce lundi après-midi. Sa garde à vue a été prolongée ce mardi. Il est âgé de 31 ans, est originaire de Guadeloupe et réside à Niort depuis le mois de mai dernier. "Il est connu des services de police et a déjà été incarcéré", précise ce mardi le parquet de Niort dans un communiqué.

Dans cette affaire, le parquet de Niort va se dessaisir au profit du pôle criminel de Poitiers où le suspect sera présenté à l'issue de sa garde à vue. Une information judiciaire pour homicide volontaire doit être ouverte.