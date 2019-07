Homme tué à Uckange : le suspect mis en examen pour assassinat

Uckange, France

C'est ce samedi en fin de journée que le principal suspect, originaire de Metz mais domicilié dans la région de Thionville, a été entendu par les enquêteurs. Il reconnaît être à l'origine de la mort d'un homme d'une cinquantaine d'années dans la nuit de jeudi à vendredi à Uckange. Lors de sa garde-à-vue, il a notamment expliqué qu'un vieux différend familial serait la cause de ce drame, la victime étant son ex beau-père. Le juge d'instruction l'a finalement mis en examen ce dimanche pour assassinat et placé en détention provisoire.

Un accident ?

Ce soir-là, le suspect aurait donc décidé de s'expliquer avec la victime pour essayer de résoudre ce vieux conflit. Sauf qu'il se rend au domicile du quinquagénaire muni d'une arme. Une fois sur place, le ton monte entre les deux hommes, l'ex beau-père cherche à se saisir de l'arme et le coup de feu retentit.

En garde-à-vue, le suspect explique qu'il s'agit d'un tir accidentel. Mais le juge d'instruction a retenu l'intention de commettre un meurtre puisqu'il est arrivé sur les lieux avec son arme. Il met en examen le jeune-homme pour assassinat et le place dans la foulée en détention provisoire.