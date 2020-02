Caïd exécuté dans le quartier La Gauthière : quatre personnes interpellées à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

Ils étaient recherchés depuis près de six mois. Ce lundi, tôt le matin, la police a interpellé quatre individus suspectés d'avoir participé à l'assassinat d'Abderraouf B. en septembre dernier dans le quartier de La Gauthière.

Ce clermontois de 29 ans, connu des services de justice, avait été criblé d'une dizaine de balles en pleine rue de l'Aiguillade, au cœur de ce quartier populaire le 5 septembre dernier, en début de soirée. Les auteurs auraient tiré à bout portant depuis une voiture, retrouvée incendiée un peu plus tard dans le secteur de Thiers. La victime était devenue l'une des figures du trafic de stupéfiants à Clermont-Ferrand notamment dans les quartiers nord de la ville et son comportement gênait de plus en plus ses rivaux.

Quatre participants présumés poursuivis pour crime en bande organisée

Les quatres individus sont suspectés d'avoir eu un rôle dans l'exécution de ce caïd. Interpellés lundi, et poursuivis pour "crime en bande organisée", leur garde à vue pourraient être prolongée jusqu'à vendredi.

D'autres interpellations ont été effectuées sur le territoire dans le cadre de cette affaire.

C'est la JIRS, juridiction inter-régionale spécialisée, de Lyon qui a en charge le dossier.