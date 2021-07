Homme tué par balle par un gendarme à Bossey : l'enquête s'oriente vers la légitime défense

L'homme blessé mortellement par un gendarme lundi matin à Bossey, dans le Genevois français, est un Suisse de 26 ans. Il a été tué alors qu'il aurait tenté de s'échapper au volant d'une fourgonnette en fonçant sur un gendarme.

Pour déterminer les circonstances de ce drame, le pôle criminel du parquet d'Annecy a ouvert cette semaine deux informations judiciaires.

Deux informations judiciaires ouvertes

La première information judiciaire a été ouverte pour tentative d'homicide, vols en réunion et association de malfaiteurs. D'après la procureure de la République Véronique Denizot, le jeune homme décédé était en train de charger des motos volées en Suisse dans une fourgonnette avec un complice quand les gendarmes, alertés par un riverain, sont arrivés.

Le complice s'est échappé à pied et a été rattrapé plus tard. Suisse également, il est aussi âgé de 26 ans. Il est placé sous contrôle judiciaire et poursuivi pour vols en réunion et association de malfaiteurs. Il devra répondre à ces chefs d'accusation ultérieurement. Pour l'instant, trois vols de deux roues sont rapportés et font l'objet de plainte en Suisse.

A l'arrivée des militaires, le second s'est engouffré dans son véhicule et a tenté de prendre la fuite tout en fonçant sur le le gendarme, positionné face à lui, toujours d'après la procureure de la République. Elle explique que ce scénario ressort des constatations et des témoignages recueillis lors de la remise en situation qui a eu lieu en milieu de semaine. Cette reconstitution laisse également penser que l'auteur du tir mortel était alors en position de légitime défense.

Neuf tirs pour stopper le fuyard

La question de la légitime défense est posée dans la seconde procédure judiciaire ouverte pour "violence ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner". Celle-ci est confiée à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale.

Le gendarme mis en cause est placé sous le statut de témoin assisté. Pour stopper le jeune suisse dans sa fuite, il a tiré à neuf reprises, blessant mortellement ce dernier dès la première balle qu'il a reçue dans le pectoral droit.