Hommes armés, harcèlement, somme de 13 millions d'euros : ce qu'a dit Paul Pogba aux enquêteurs français

Alors qu'une enquête est ouverte en France pour "menaces" et "tentatives d'extorsion en bande organisée" sur le joueur de l'équipe de France de football Paul Pogba, franceinfo révèle ce dimanche l'audition du joueur auprès des enquêteurs français. Il dit avoir été menacé par des hommes armés à Paris

La star de l'équipe de France et de la Juventus Turin Paul Pogba aurait été menacée par "des hommes armés" qui exigeaient 13 millions d'euros. C'est ce qu'a expliqué le joueur aux enquêteurs français en charge de l'enquête ouverte pour "tentatives d'extorsion en bande organisée", révèlent nos confrères de franceinfo ce dimanche 28 août. Les faits auraient eu lieu à Paris, en mars dernier, lorsque le milieu de terrain était en France pour deux matchs amicaux de l'équipe nationale.

Paul Pogba raconte d'abord être allé voir des amis dans sa ville de naissance de Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Certains lui demandent alors de le suivre dans un "endroit tenu secret", explique-t-il, précisant qu'il a été surpris mais ne s'est pas inquiété "car ce sont des amis d'enfance". Le groupe arrive finalement dans un appartement parisien, où les amis du joueur lui reproche de "ne pas les avoir aidés financièrement" depuis qu'il est devenu joueur professionnel.

Paul Pogba incrimine son frère

Très vite, tout dégénère, explique Paul Pogba aux enquêteurs. Selon lui, deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut entrent dans la pièce et exigent 13 millions d'euros. Pourquoi cette somme ? Pour "service rendu" car, selon un des maîtres chanteurs, ces hommes ont protégé le joueur et sa famille discrètement pendant 13 ans. Intimidé jusqu'à son retour à Manchester, la ville de son ancien club, puis Turin, quelques jours après son arrivée au centre d'entraînement de son nouveau club, mi-juillet.

C'est à Turin que Paul Pogba dit avoir reconnu son frère, Mathias, parmi les personnes qu'il accuse de l'intimider. Mathias Pogba, également joueur professionnel de football, publiait ce samedi 27 août une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il promet de "grandes révélations" qu'il qualifie "d'explosives" sur son frère. C'est mi-juillet que le joueur s'est finalement rapproché des avocats de son club italien, qui ont décidé de prévenir la police.

Aux enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire, le joueur de la Juve a également expliqué avoir exclu, en janvier dernier, un ami qu'il hébergeait à Manchester. Il venait alors de se rendre compte que ce dernier s'était servi de sa carte de crédit pour lui voler 200.000 euros.

Le nom de Kylian Mbappé dans l'affaire

Malgré lui, le nom de l'attaquant star du Paris Saint Germain Kylian Mbappé apparaît dans l'affaire. Auprès des enquêteurs, Paul Pogba a notamment évoqué le fait que ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé, ce que le joueur dément.