Homophobie : Rouge Direct appelle la ministre des Sports à se saisir de l'affaire du Mayennais Nicolas Pottier

Ce sont des nouvelles révélations à l'encontre de la Fédération Française de Football et de la Direction Technique de l'Arbitrage. Dans le nouveau numéro du magazine So Foot, Nicolas Pottier, ancien arbitre professionnel, originaire de la Mayenne, a annoncé qu'il portait plainte contre X pour harcèlement moral, sexuel et viol , tout en dénonçant l'homophobie dans les instances du football français.

Le collectif Rouge Direct qui soutient Nicolas Pottier dans cette affaire n'est malheureusement pas surpris par ces révélations. Rouge Direct regroupe des "experts libres et indépendants" sur la question du football et se revendique lanceur d'alerte. "Dire aujourd'hui que l'on est homosexuel dans le monde du football, qu'on soit joueur, qu'on soit arbitre, qu'on soit entraîneur, c'est impossible" déclare le porte-parole de Rouge Direct, Julien Pontes à France Bleu Mayenne.

Aucun travail de fond estime le collectif

"Nous, on dénonce ce niveau d'homophobie expliqué par Nicolas Pottier. Malheureusement, le choix qui est fait par la FFF et surtout par la Ligue de Football Professionnelle, c'est ce qu'on appelle le "pink-washing", c'est à dire de faire de la communication nulle, inefficace une fois par an. On a vu le refus de porter le maillot arc-en-ciel par des joueurs aussi. La LFP et ses partenaires associatifs s'auto-félicitent tous les ans de leur opération pourrie des maillots-arc-en-ciel alors que aucun travail de fond n'est menée" poursuit Julien Pontes.

Le porte-parole du collectif Rouge Direct estime que les instances du football français sont "totalement irresponsables (...) Elles se cachent derrière des associations soi-disant LGBT très complaisantes, qui font un travail totalement inefficace, qui ne font que de la communication". Rouge Direct appelle la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra à se saisir de l'affaire Nicolas Pottier et à rappeler à la fédération française de football ses devoirs en terme de lutte contre l'homophobie.