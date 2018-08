Valence, France

Une cérémonie militaire était organisée, ce mercredi, à la caserne de gendarmerie, avenue de la Marne à Valence, pour rendre un dernier hommage au major Romain Besozzi. Le gendarme âgé de 33 ans est décédé en service, vendredi dernier, dans accident de la route sur l'A7. Il était membre du peloton motorisé de Malataverne (Drôme).

La cérémonie était présidée par le général de corps d’armée Christian Rodriguez, major général de la gendarmerie nationale. Il a promu l'adjudant Romain Besozzi au grade de major à titre posthume et l'a décoré de la médaille d'or de la défense nationale avec palme de bronze.

Les honneurs militaires ont été rendus ce mercredi, au Major Romain Besozzi © Radio France - Sonia Ghobri

Lors des hommages, les yeux étaient rougis dans les rangs des gendarmes. Le major Besozzi était sous les ordres du capitaine Martinez, chef de l’Escadron départemental de sécurité routière (EDSR).

Le capitaine Patrick Martinez. Copier

Il a dirigé cette cérémonie, la gorge serrée : _"_Le major Besozzi était un camarade et un ami pour la plupart d'entre nous. Il travaillait pour la sécurité routière et c'est sur un accident qu'il décède. C'est donc d'autant plus dramatique pour nous. C'est extrêmement douloureux."

Cérémonie d’hommage à l’adjudant Romain Besozzi, du peloton motorisé de Malataverne, décédé en service la semaine dernière sur l’A7 . #gendarmerie#Drômepic.twitter.com/PtkGFZ0blC — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) August 8, 2018

Le capitaine Patrick Martinez décrit le major Besozzi comme un homme "simple, discret et efficace" dans son métier :_"Il était chef d'équipe et parvenait à fédérer ses équipes avec simplicité et gaieté. Et c'est pour cela que la plupart de ses camarades du peloton de gendarmerie de Malataverne ne sont pas des camarades mais des amis. Nous perdons quelqu'un de grand". _

"Aujourd'hui, nous avons pleuré notre camarade. Demain, la vie doit continuer. Nous devons de nouveau travailler pour la sécurité des usagers. Nous serons présents sur les routes avec toujours en mémoire notre camarade" - Capitaine Martinez, chef d'escadron départemental de la sécurité routière de la Drôme.

La famille du gendarme était présente. Le lieutenant-colonel Bentzinger, chef du groupement de gendarmerie de la Drôme leur fait part de son soutien : "la gendarmerie sera aux côtés de sa famille dans la durée afin de l'accompagner évidemment et surtout pour faire perdurer sa mémoire".

Des obsèques privés seront organisés ce vendredi

La famille de Romain Besozzi organisera ses obsèques plus intimes, ce vendredi. Cette fois, seuls ses camarades gendarmes les plus proches y participeront.