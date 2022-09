Hôpital de Bayonne : un signalement pour mise en danger des patients et des personnels

Le syndicat UNSA du CHCB de Bayonne a rédigé ce lundi un signalement au parquet de Bayonne pour mise en danger des personnels et des soignants. Le deuxième syndicat de l'établissement déplore "depuis de longs mois, voire des années, une situation qui ne cesse de se dégrader au sein de notre hôpital". Chose inédite encore à l'hôpital de Bayonne, c'est donc vers la justice que s'est tourné le syndicat. "On arrive à cet extrême là parce nous sommes inquiets pour les conditions de travail de nos collègues, mais aussi pour la sécurité des soins "explique Patrick Cazalis secrétaire local du syndicat UNSA santé sociaux à l'hôpital de Bayonne. "On a un effectif qui est de plus en plus mis à mal par l'absentéisme, par la fuite des agents de l'hôpital et les fonctionnements en mode dégradé deviennent communs, voire normaux. Et ces fonctionnements mettent à mal les équipes et les patients".

Pénalement responsables ?

Concrètement, s'ils saisissent la justice, c'est qu'ils craignent que le manque de personnel puissent avoir des conséquences pénales sur les soignants. "Aujourd'hui, on estime que la sécurité des soins et que les conditions de prise en charge ne sont plus assurées et que ça peut mettre à mal nos collègues soignants" explique Patrick Cazalis. "Je n'ai pas l'assurance que s'il y avait un défaut dans une prise en charge ou un manque de surveillance, à cause du manque de personnel que nos collègues, pénalement, ne soient pas mis en cause". À travers ce signalement, l'UNSA veut saisir la justice, "vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant de ce qu'il s'est passé".

Le syndicat UNSA a donc rédigé un signalement, pour ces motifs très précis :

Mise en danger des personnels par la non-application des articles L4121-1 et 2 du code du travail, autrement dit concernant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Mise en danger des personnels par le manque de moyens nécessaires à la prise en soins des patients.

Mise en danger des patients par manque de personnel pour assurer la sécurité des soins.

Mise en danger des patients par manque de surveillance, par manque de personnel.

Pas de réponse de l'hôpital

Cela fait déjà plusieurs années que le syndicat tire la sonnette d'alarme au sujet de la situation à l'hôpital, mais selon Patrick Cazalis, le problème qui s'est ajouté, c'est la difficulté à recruter. "On n'a plus assez de monde", déplore le syndicaliste. "Aujourd'hui, la question se pose est-ce que l'activité à l'hôpital de Bayonne n'est pas un peu trop importante par rapport à l'encadrement en personnel qu'on a". Selon lui, il faudra donc fermer des lits pour soulager les agents à bout de souffle. Dans le détail, il explique qu'à l'hôpital, actuellement "il y a un absentéisme de presque 12% sur l'ensemble de l'établissement, voire de 17% sur certaines structures".

L'UNSA indique ne pas émettre de signalement contre l'hôpital directement, mais pour signaler une situation dégradée. En précisant néanmoins avoir "demandé à l'hôpital de fermer des lits avant l'été, pendant l'été et maintenant encore pas plus tard que le 1ᵉʳ septembre pour que les équipes puissent travailler normalement" énumère Patrick Cazalis. "Aujourd'hui, l'hôpital nous oppose une fin de non-recevoir".

Contacté, l'hôpital n'a pas souhaité répondre aux questions de France Bleu pays Basque, estimant "ne pas répondre aux sollicitations de la presse tant qu'un mouvement social est en cours".