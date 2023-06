Hôpital d'Angoulême : cinq laborantins intoxiqués après une fuite de produits chimiques

Une fuite de produits chimiques a eu lieu ce mardi 13 juin 2023 à l'hôpital d'Angoulême en début d'après-midi, peu avant 13h30. Cinq laborantins ont été intoxiqués par les gaz dans un laboratoire d'analyses de 20 mètres carrés. Plusieurs témoins rapportent "une odeur de souffre".

30 pompiers sur place

Les services de sécurité de l'hôpital ont contacté les secours vers 13h20. À partir de 13h30, trente sapeurs-pompiers étaient sur place pour isoler et tenter d'identifier les produits. Les deux tiers d'entre eux sont spécialisés dans les risques chimiques. Par chance, aucun patient n'a été intoxiqué et les laborantins touchés par les émanations de produits chimiques ont finalement pu regagner leurs domiciles sains et saufs.