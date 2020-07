Une agression et des menaces de mort à l'hôpital de Bastia. Un interne a violemment été pris à parti dimanche 19 août au service des urgences. L'hôpital a déposé deux plaintes.

Hôpital de Bastia : un interne agressé et menacé de mort

Un interne du service des urgences de Bastia a été agressé et menacé de mort, le dimanche 19 août. Des faits qui ont choqué au sein du service.

Un homme se présente au service des urgences, accompagné par deux de ses fils. L'interne qui les accueille examine l'homme et décide alors de l'orienter vers un autre service, estimant que sa place n'est pas aux urgences. Une décision qui ne plaît pas du tout aux enfants.

"Si tu portes plainte on te tue"

Un des fils s’énerve, le menace, s'en prend aussi à lui physiquement et lui dit : "tu ne sors pas d'ici tant que tu ne trouve pas ce qu'il a". Choqué, l'interne fait savoir que ce comportement n'est pas normal et explique qu'il va porter plainte. Réponse cinglante : "si tu portes plainte on te tue."

Une menace de mort qui fait peur à l'interne à tel point qu'il a refusé de porter plainte. Mais pas la direction de l'hôpital de Bastia qui a déposé deux plaintes pour menace de mort et pour violence sur personne chargée d'une mission de service public. L'enquête est en cours explique le parquet de Bastia.

Le chef du service des urgences André De Caffareli déterminé à faire cesser les violences à l'hôpital prévient que "chaque menace se traduira par une plainte". De son côté le directeur de l'hôpital de Bastia Jean-Mathieu Defour regrette lui que ce genre de violence "arrive régulièrement aux urgences et de plus en plus souvent. Pas seulement à Bastia".