Hôpital de Castelluccio : intervention des pompiers pour une odeur suspecte en psychiatrie adulte

Deux camions citerne à eau, la grande échelle, une voiture de commandement et un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Le Sdis de Corse-du-Sud a déployé un important dispositif ce mercredi 17 mai, peu après 20 heures, à l'hôpital de Castelluccio. Appelés pour une odeur suspecte, ils ont rapidement été rassurés.

C'est finalement une chaudière, au rez-de-chaussée du bâtiment, qui a surchauffé et provoqué l'odeur de brûlé qui persistait encore dans la soirée de ce mercredi à quelques mètres de la bâtisse. Les pompiers se sont donc chargé de la faire disjoncter et de s'assurer qu'elle ne présentait plus aucun risque.

Pendant cette dernière phase de sécurisation, seul le commandement du Sdis était encore sur les lieux, accompagné de la direction de l'hôpital, de la police, d'agents d'EDF et des quatre personnels de l'hôpital qui étaient présents au moment de la surchauffe. L'intervention a tout de même duré près de 2 heures. Le temps, également, de rassurer les 22 personnes hospitalisées dans le bâtiment et de les reconduire dans leurs chambres.