Hôpital de Pau : une famille porte plainte après le décès d'un patient aux urgences

C'est une affaire délicate qui concerne l'hôpital de Pau. Le 20 septembre dernier, une famille a porté plainte après un décès à l'hôpital, information confirmée par l'hôpital de Pau après avoir été révélée par le journal Sud Ouest . D'après les premiers éléments, il semble que son médecin généraliste lui avait conseillé d'aller aux urgences. Sauf que c'était pendant la période où un filtrage avait été mis en place le soir et les week-ends pour éviter un engorgement des urgences.

Quelle prise en charge ce soir-là ?

Deux enquêtes sont en cours, celle menée par le commissariat de Pau et celle réalisée en interne, donc au sein de l'hôpital. Dans les deux cas, l'objectif est de rechercher les causes de la mort de ce patient. Il s'agit aussi de déterminer dans quelle mesure il a été pris en charge, s'il y a eu une première évaluation de son état ou pas.

D'après les premiers éléments rapportés, le 20 septembre dernier, un homme s'est rendu aux urgences sur les conseils de son médecin généraliste parce qu'il avait des problèmes cardiaques. Il serait arrivé vers 17h aux urgences et il est mort quelques heures plus tard. C'est arrivé au moment où un filtrage avait été mis en place le soir et les week-end aux urgences pour éviter que le service soit saturé.

Un dossier qui nécessite de la prudence

D'après Sandrine Baradat, représentante du personnel à l'hôpital de Pau, que nous avons joint et qui a été informée du dossier, "ce soir-là il y avait beaucoup de monde, une vingtaine de patients, [...] et pas assez de médecins". Sandrine Baradat rappelle qu'il faut "faire preuve de prudence dans ce genre de cas tant que les circonstances du décès ne sont pas clairement établies". L'hôpital de Pau confirme la plainte mais ne fait pas de commentaire.