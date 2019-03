Hôpital Nord Franche-Comté : appel à témoin après la disparition d'un patient de 60 ans

Trévenans, France

L’hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans et le commissariat de police de Belfort lancent un appel à témoin après la disparition d'un Belfortain de 60 ans, dimanche 3 février. L'homme était hospitalisé et il avait l'autorisation de sortir dans la journée, mais contrairement à son habitude, il n’est pas revenu le soir. Le sexagénaire souffre de problèmes de désorientation.

Le sexagénaire a les cheveux gris, il mesure 1,60 m et portait un jean bleu et un pull marron et rouge au moment de sa disparition. Si vous avez des informations vous pouvez appeler le 17.