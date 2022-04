Horreur à Nogaro, un homme mis en examen pour viols, torture et violences sur 28 enfants

L'homme de 42 ans vivait dans une grande maison avec quatre compagnes et 28 enfants. Il est soupçonné d'avoir violé une de ses compagnes, de les avoir toutes violentées ainsi que les 28 enfants, et d'avoir également commis des actes de torture et de barbarie sur deux nourrissons.

Un homme de 42 ans a été mis en examen ce jeudi pour viols, violences et actes de torture et barbarie. Il habitait Nogaro, dans le Gers, depuis 2020, dans une grande maison avec son épouse et trois compagnes de 32 à 41 ans ainsi que les 28 enfants de celles-ci. Il est soupçonné de viols sur une de ses compagnes, de violences sur l'ensemble d'entre elles ainsi que sur les 28 enfants, et d'actes de torture et barbarie sur deux enfants de 2 ans. Trois des quatre femmes ont également été mises en examen pour violences et non-dénonciation de crimes et délits. Elles sont sous contrôle judiciaire. La quatrième, qui a dénoncé ces actes, n'est pas poursuivie.

Le maire de Nogaro donne l'alerte

Selon le maire de Nogaro, Christian Peyret, ils habitaient une maison de 600 mètres carrés. Les 25 enfants mineurs étaient scolarisés dans la commune et c'est justement cette inscription de 25 enfants d'un coup qui l'avait "interpellé", à leur arrivée dans le courant de l'année 2020. "Ensuite, tout se passait bien à l'école : ils étaient intégrés, avaient de bons résultats... mais ils ne laissaient rien transparaître de leur vie privée. C'est aussi ce qui nous a interpellé", raconte le maire, qui n'avait pas connaissance qu'un homme vivait dans la maison. "Ce sont les quatre femmes qui louaient la maison. Lui, personne ne le connaissait, il ne sortait pas, semblait se cacher".

Il a donné l'alerte après avoir remarqué autre chose. "Un jour, j'ai vu que toute la maison était bâchée. Les fenêtres étaient recouvertes de grands voiles noirs. Je me suis demandé pourquoi tous ces gens vivaient dans le noir", explique-t-il. Après avoir auditionné les enfants, une enquête plus approfondie a été menée jusqu'à l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet d'Agen (Lot-et-Garonne) et la mise en examen du quadragénaire et des trois femmes ce jeudi. L'enquête a depuis été confiée au pôle criminel du tribunal judiciaire d'Agen. Tous les enfants ont été pris en charge par les services sociaux.