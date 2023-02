"Horrifié", "la violence n'a plus de frontière"... les réactions des politiques azuréens au meurtre d'une prof

Les réactions politiques se multiplient sur Twitter après la mort d'une professeure d'espagnol dans son lycée à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ce mercredi, poignardée en plein cours par un élève de 16 ans. Entre émotion et réactions plus politiques.

"Horrifié par ce terrible assassinat"

Le premier adjoint à la mairie de Nice, Anthony Borré, a par exemple exprimé sur Twitter sa vive émotion, indiquant "Horrifié par ce terrible assassinat". Il adresse son soutien à toute la communauté éducative. Même sentiment pour le président de la région, Renaud Muselier.

"Il est temps de réinstaurer l'autorité à l’école"

Pour le sénateur LR Philippe Tabarot, plus que de la réaction à l'émotion, il y a un réel problème. "Les limites ont à nouveau été franchies. Il est temps de réinstaurer l'autorité à l’école et de protéger la vie de ses professeurs et de ses élèves" explique l'élu.

La droite LR demande des actions au sens large

Le député d'Antibes, Éric Pauget soulève une problématique "La France ne se redressera pas si elle ne sanctuarise pas l'Éducation Nationale et la Santé."

"Il est urgent de revoir la graduation des peines des mineurs !"

Quand à Éric Ciotti, député niçois et patron du parti, il appelle à revoir les sanctions pour les mineurs.

"L'État doit protéger nos enseignants"

Le maire de Cannes, Davis Lisnard, fait le lien entre l'assassinat de Samuel Paty et le meurtre de la professeur d'espagnol : "il y a trois ans Samuel Paty était assassiné à la sortie de son collège, écrit-il. Ce matin c’est une enseignante de Saint-Jean-de-Luz qui a perdu la vie après avoir été poignardée dans sa classe par un élève.

Soutien total à la famille de la victime, au corps professoral et aux élèves. Il est difficile de mettre son émotion de côté quand l’école est le théâtre de l’horreur. Mais force est de constater, en l’attente des "motivations" du meurtrier, que la violence qui gangrène notre société ne connaît plus de frontière. L’État doit protéger nos enseignants" indique le maire.