Hospitalisée en novembre, Catherine Deneuve est "de retour à son domicile"

"Catherine Deneuve a bien regagné son domicile dernièrement. Elle se repose et poursuit sa convalescence, espérant reprendre ses activités dès que possible", a précisé à l'AFP un proche sous le couvert de l'anonymat.

Âgée de 76 ans, l'actrice avait été hospitalisée le 5 novembre pour un accident vasculaire "très limité et donc réversible".

Début décembre, l'acteur Benoît Magimel, qui tournait dans le film "De son vivant" d'Emmanuelle Bercot aux côtés de Catherine Deneuve, au moment où la star a eu son accident vasculaire, avait indiqué à l'AFP "qu'elle se repos(ait)" et qu'elle allait "bien". "On se retrouve normalement en début d'année pour terminer ce tournage. On est sereins", avait ajouté l'acteur.

Légende du cinéma

Véritable légende du cinéma français, Catherine Deneuve a tourné avec les plus grands réalisateurs de Jacques Demy - où elle a été l'héroïne romantique dans le diptyque "Les Parapluies de Cherbourg" (1964) et "Les Demoiselles de Rochefort" (1967) - à François Truffaut où elle a joué dans "Le Dernier Métro" (1980).

Sans oublier ses rôles inoubliables dans "Indochine" de Régis Wargnier (1992), dans "Belle de jour" de Luis Buñuel (1967), dans "Répulsion" de Roman Polanski (1965) ou encore dans "Dancer in the Dark" de Lars von Trier pour (2000). Mais aussi dans "Palais Royal !" où elle est pleine d'autodérision sous la baguette de Valérie Lemercier (2005).

Catherine Deneuve sera au cinéma le 25 décembre dans le film "La vérité", le nouveau long-métrage du cinéaste japonais palmé Kore-Eda Hirokazu.

L’actrice a obtenu deux Césars de la meilleure actrice (pour "Le Dernier Métro" et pour "Indochine"), une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice (pour "Indochine") et un prix d'interprétation dans les trois plus grands festivals de cinéma : Cannes, Venise et Berlin.

En septembre, Catherine Deneuve a été la prestigieuse présidente du jury du 45e festival du cinéma américain de Deauville.

Née le 22 octobre 1943 dans une famille de comédiens, Catherine Deneuve est la soeur cadette de Françoise Dorléac, morte tragiquement en 1967 dans un accident de voiture.