Hossegor : 4 ans de prison pour avoir enlevé, tabassé et laissé pour mort un homme dans la forêt

Quatre ans, un an et dix mois de prison ferme, pour trois jeunes après une affaire d’enlèvement et de séquestration violente à Hossegor. L’affaire s’est déroulée en mai 2017 et était jugé ce lundi par le tribunal correctionnel de Dax.

Ambiance très tendue au tribunal correctionnel de Dax ce lundi. Le procureur a été obligé de faire protéger l’audience par la police puisque amis de la victime et amis du principal prévenu menaçaient d’en venir aux mains.

Une affaire digne d’un film ultra violent où la victime a été embarquée de force par les auteurs en voiture, tabassée et laissée pour morte en forêt.

La petite amie du principal prévenu est visiblement menacé par quelqu’un à Hossegor. C'est en tout cas comme cela que commence cette violente expédition punitive qui s’est déroulé en mai dernier.

Une expédition punitive qui se trompe de cible

Le principale prévenu, le petit ami, a 33 ans. Barbe, tatouage, muscles saillants et regard de défi pour les soutiens de la victime, il est déjà bien connu de la justice. Ce soir de mai 2017, il va boire des verres à Hossegor avec deux amis pour tenter de trouver l’homme qui menace sa compagne.

Dans un bar, à trois heure du matin, ils tombent sur la victime. Ils discutent, boivent des verres ensemble et abordent le sujet de cette compagne menacée. Et là incompréhension. Les trois prévenus croient que le jeune homme d’une trentaine d’année, la victime, avoue être l’auteur des menaces. Ce qui n’est pas le cas. Les trois agresseurs le sortent manu militari du bar, le frappe et l’embarquent de force en voiture avec un sac sur la tête. C'est enregistré par les caméras de vidéo protection.

Abandonné pour mort en pleine forêt

Après un passage chez le principal prévenu, d’où le sac sur la tête, la victime est emmenée dans un bois à Labenne. Les agresseurs le font s'agenouiller et retirent le sac de la tête. Quand le jeune homme apeuré ouvre les yeux, il a un fusil pointé sur la tête. Il tente de s’échapper mais il est rattrapé et roué de coup. Enfin, il est abandonné là, pour mort, dans la forêt. Mais il est en vie. Il va retrouver ses agresseurs sur Facebook et porter plainte. C’est comme ça que les gendarmes ont retrouvé les trois auteurs.

Celui qui était déjà en détention préventive, le petit ami de 33 ans, est condamné à 4 ans de prison ferme. Les deux autres, âgés de 24 ans et 20 ans, et qui ne vivent pas dans la région (ils n'étaient d'ailleurs pas présent à l'audience, bloqué par le mouvement des Gilets Jaunes), ont été condamnés à 30 mois de prison dont 18 avec sursis et 2 ans de prison dont 14 mois avec sursis.