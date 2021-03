Hossegor : deux plages seront sans tabac à partir de cet été

Après Mimizan et Capbreton, une nouvelle commune dans les Landes va lancer le concept de "Plage sans tabac" : il s'agit de Soorts-Hossegor. Les élus de la commune viennent de le voter, à l'unanimité, lors d'un conseil municipal ce vendredi 12 mars. A partir de juin, la cigarette sera interdite sur la plage Sud (plage océane) et la plage du Parc (au bord du lac d'Hossegor). Des collecteurs de mégots de cigarettes seront installés à l'entrée des plages et dans plusieurs lieux de la ville. Il s'agit de lutter contre la pollution générée par ces mégots, quand ils sont jetés à même le sol.

"Le mégot est le détritus le plus répandu sur les plages. Un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau et mettre jusqu'à 12 ans à se dégrader" explique Christophe Vignaud, le maire de Soorts-Hossegor, joint par France Bleu Gascogne. Il va signer prochainement un arrêté municipal pour formaliser cette interdiction de fumer. Pour les contrevenants, aucune amende n'est prévue. "On veut surtout faire de la prévention et de la sensibilisation, on ne veut pas réprimander ni mettre des amendes" précise Christophe Vignaud.

Si ces deux plages ont été sélectionnés pour devenir sans tabac, c'est parce que ce sont les plus fréquentées par les familles, selon l'élu.