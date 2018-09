Le parquet de Dax et la gendarmerie des Landes enquêtent après une plainte de l'ex-premier adjoint au maire d'Hossegor. IL a dénoncé auprès du Parquet National Financier des suspicions de favoritisme et d'irrégularité dans le contrat qui lie l'association du golf d'Hossegor et la mairie.

Avant l'été, les gendarmes ont saisi plus de 7 ans de documents de comptabilité du golf.

C'est Jean-Jacques Tirquit, ex-premier adjoint du maire d'Hossegor, écarté fin 2016, qui a porté plainte contre Xavier Gaudio, le maire. Il y a un an, l'ex élu écrit au Parquet National Financier pour dénoncer "de réelles suspicions d'irrégularités" notamment dans "le dossier du golf". Le Parquet National Financier, ne s'occupant que d'affaires d'importances nationales, a redirigé la plainte vers le parquet de Dax qui a ouvert une enquête préliminaire, confiée à la cellule d'appui judiciaire de la gendarmerie de Mont de Marsan.

Courrier envoyé au Parquet National Financier © Radio France - DR

Un loyer cadeau ?

Depuis 1927, une association administre le golf d'Hossegor sur un terrain municipal loué par la commune. L'association paye aujourd’hui, via une convention, un loyer de 180 000 euros par an à la municipalité. Selon Jean-Jacques Tirquit, l'auteur de la dénonciation, la mairie aurait fait un important cadeau au golf en négociant ce loyer sans passer par un appel d’offre pour mettre en concurrence plusieurs candidats.

"La question que je me pose, s'interroge Jean-Jacques Tirquit, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles la collectivité n'a pas mis en oeuvre une procédure qui nous aurait permis de faire profiter nos concitoyens de loyers plus importants". L'ex premier adjoint a calculé que le manque à gagner pour la ville, sur un contrat de 9 ans, était "d'au moins un millions d'euros".

Le maire ne comprend pas les accusations

Xavier Gaudio, le maire d'Hossegor, est au courant de l'enquête préliminaire mais ne se sait pas visé. Il n'a pas été entendu par les gendarmes. Sur le fond, il explique qu'il tient à la gestion associative du golf, "le golf ferme ses portes le mercredi pour accueillir les enfants", précise le maire. Il rappelle également que, sous sa mandature, le contrat de location a été doublé. Le golf payait 90 000 euros par an avant son élection, il paye désormais 180 000 euros par an. "Je ne vois pas l’intérêt personnel que j'aurais pu avoir à faire un quelconque cadeau", dit Xavier Gaudio, précisant que, ni lui, ni son épouse, ni ses enfants, ne jouent au golf...

Saisie de documents au golf

Pour le moment le parquet de Dax n'a pas qualifié l'enquête préliminaire en cours. Et même si la plainte de Jean-Jacques Tirquit vise le maire, l'enquête en cours, elle, ne vise personne. L'enquête est au stade des vérifications. Depuis des mois, ceux qui en ont la charge regardent si les faits dénoncés sont exacts, s'il existe un problème légal. Avant l'été, les gendarmes sont allés saisir plus de sept ans de comptabilité au golf d'Hossegor. Ils se sont aussi fait remettre les conventions qui lient la municipalité au golf et vérifient enfin des billets d'avion pour des voyages organisés.

Lettre d'information du président du golf envoyé au 950 membres du club en juillet 2018 © Radio France - DR

Le directeur du golf, Gilles Deraison, a été surpris de voir débarquer les gendarmes un peu avant l'été : " la grosse surprise, c'est surtout d'ignorer quel est exactement la nature de la dénonciation. Nous ne savons absolument pas ce qui peut-être reproché ou pas. Simplement, on essaye de deviner les éléments. On attends avec confiance les résultats de l'enquête."

A ce stade, ni les gendarmes, ni le parquet, ne veulent dire quoi que ce soit. Seule une source proche de l'enquête consent à lâcher : "il y a anguille sous roche mais ça se limite à ça"

Une vengeance politique ?

Si l'enquête suit son cours, il faut aussi rappeler le contexte de la vie politique à Hossegor. Fin 2016, Jean Jacques Tirquit alors premier adjoint, est écarté par le maire Xavier Gaudio. Le premier adjoint avait démissionné et entraîné dans son sillage d'autres élus. Depuis, Jean Jacques Tirquit organise sa contre attaque et, même s'il ne le dit pas dans un micro, son ambition semble bien de faire tomber le maire. Pour lui, l'affaire du golf n'est qu'un exemple, c'est "un système" qu'il dénonce. Face à ces accusations, le maire Xavier Gaudio, affiche à la fois sérénité et agacement. Il envisage de porter plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse, une fois que l’enquête aura montré qu'il n'a rien à se reprocher.