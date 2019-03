Incendie de l'hôtel de l'Europe à Belfort : une plaie toujours ouverte

Belfort, France

C'est une nuit tragique que personne n'a oublié à Belfort. Dans la nuit du 7 au 8 mars 1989, l'incendie criminel de l'ancien hôtel de l'Europe à Belfort situé dans le quartier de la gare a fait 15 morts et huit blessés. C'est un locataire qui a mis le feu en allumant des prospectus : Xavier Curtet, 25 ans, employé dans un collège de Belfort. En 1991 deux ans après les faits, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Des victimes et familles de victimes encore très marquées

Trente après le drame, les victimes et familles de victimes n'ont pas oublié cette nuit de cauchemar. Sylvie Obstetar, une terrifortaine, a fait partie des rescapés de l'incendie. Etudiante, elle avait 22 ans à l'époque. Cette nuit là, elle s'était défenestrée et avait chuté d'une hauteur de 14 mètres. " Le feu va très vite. Je n'avais pas le choix. C'était la fenêtre ou la mort ! J'ai eu cette chance d'avoir été réveillé et d'avoir approché la fenêtre. Cette chute du troisième étage m'a coûté quelques années d'hospitalisation et de rééducation" se souvient la miraculée. Polytraumatisé, elle a vécu prés de deux ans dans un fauteuil et garde d'importantes séquelles aujourd'hui.

Je ne peux pas pardonner ça ! - Francisca, maman d'Ana, décédée dans l'incendie

Parmi les victimes, il y avait Ana 23 ans à l'époque. Elle était la seule belfortaine décédée dans l'incendie. Employée à la maison de retraite du Chênois à Bavilliers, elle s'était couchée tôt la veille pour aller travailler. Trente ans après, l'émotion est toujours aussi vive pour ses proches. " Elle dormait profondément. Elle s'est réveillée puis s'est dirigée vers son balcon avant de tomber. Elle avait respiré beaucoup de fumées dans les poumons" témoigne sa maman Francisca en larmes.

Deux après le drame, elle avait pu assister au procès de l'incendiaire Xavier Curtet, "un lâche" dit-elle. Francisca Fernandez lui a parlé les yeux dans les yeux. " Je lui ai demandé pourquoi il n'avait sauvé personne avec lui quand il a vu l'ampleur que cela prenait. Je ne l'ai pas pardonné !" ajoute la maman d'Ana dont le portrait trône toujours sur un meuble de l'appartement.

Un drame à l'origine d'une loi

Après par ce drame, une loi a ensuite rendu obligatoire la présence de détecteur de fumée dans chaque logement. Le texte adopté en 2015 avait été porté par Damien Meslot, maire de Belfort et ancien député du Territoire de Belfort. L'association des victimes de l'incendie criminel de l'Europe a elle aussi milité pour que cette loi voit le jour.

Une messe sera célébrée ce dimanche à 10 heures à la cathédrale St Christophe de Belfort en hommage aux victimes de ce terrible incendie.