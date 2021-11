Hôtel du Palais de Biarritz : la requête Motsch, Amigoréna rejetée par la Cour d'appel de Bordeaux

Nathalie Motsch et François Amigorena ont été déboutés dans l'affaire de l'Hôtel du Palais. C'est la fin d'une affaire vieille de 3 ans : l'affaire de l'Hôtel du Palais dont la gestion a été confiée par la majorité d'alors de Michel Veunac à l'Américain Hyatt en 2018.

En 2018, à l'époque des faits, l'affaire avait longuement agité les esprits biarrots. François Amigorena et Nathalie Motsch, ex-adjoints au maire de l'époque Michel Veunac contestaient la manière dont la Ville était en train de céder la gestion de l'Hôtel du Palais au groupe immobilier américain Hyatt. Trois ans plus tard, ce mardi, la Cour d'administrative d'appel de Bordeaux a débouté les deux ex-adjoints validant de fait la décision du Conseil municipal et confirmant la décision du Tribunal administratif de Pau dont les conclusions étaient déjà allées dans ce sens.

Nathalie Motsch et François Amigorena avaient déposé deux requêtes pour contrecarrer des délibérations du Conseil municipal estimant que l'accord passé avec l’opérateur américain allait à l'encontre des intérêts de la Ville qui restait malgré tout propriétaire des murs. Leur principal argument était que le conseil municipal n'avait pas eu toutes les informations en main pour trancher et se faire une opinion éclairée sur le transfert de gestion et le montage financier de 65 millions d'euros.