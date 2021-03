Hôtel occupé illégalement en Lozère : les squatteurs doivent quitter les lieux dans un délai de dix jours

C’est un soulagement pour Me Frédéric Michel, bâtonnier du barreau de Mende et avocat du propriétaire : "l'occupation sans droit ni titre a été considérée par madame le juge. Les voies de fait ont été considérées également. Les violations manifestent de tous les droits fondamentaux de mon client ont été reconnues. J'aurais préféré que le délai soit plus court."

Un député RN et un député LR contre les squatteurs

Dans une vidéo postée ce lundi 29 mars en fin de matinée sur les réseaux sociaux et tournée devant l’hôtel des Cévennes, à Saint-Julien-des-Points, le député de la Lozère, Pierre Morel-à-L’huissier (LR), et le député européen Gilbert Collard, ont apporté leur soutien au propriétaire de l’établissement fermé depuis 15 ans et occupé depuis début mars . Un rapprochement qui satisfait Gilbert Collard : "on a voulu témoigner de l'union qu'il pouvait y avoir entre un député des Républicains et un député du Rassemblement national dans l'intérêt général, et je crois qu'on a bien fait au vu de la décision de justice. Ça prouve qu'on se respecte. On ne se diabolise pas. Et quand l'intérêt général est en cause, on fait fi de nos défauts, de nos questions politiques."