Opération menée à l'aube ce mardi matin sur les bords de Durance et de l'Eze par une quarantaine de gendarmes de la brigade de Pertuis secondés par le PSIG de Saint-Saturnin-les-Apt et la brigade motorisée des Beaumettes .Un secteur particulier était visé suite à différents recoupements d'enquêtes.

PHOTOS - Dernière opération de recherche et destruction de plants de cannabis pour la gendarmerie de Pertuis

Une opération comme les précédente menées en particulier cet été qui consiste à ratisser minutieusement une zone de sous-bois et marécages très dense afin de découvrir des parcelles plantées. Des gendarmes guidés sur place par des policiers municipaux mais également assistés d'un chien pisteur et de militaires de la cellule drone ont exploré entre l'Eze et la Durance un secteur identifié par recoupement d'enquête comme susceptible de cacher de nouvelles plantations.

Fin de saison et de récolte pour les trafiquants de cannabis

Dernière opération pour l'année car le mois d'octobre signe la fin des floraisons de la plante que les trafiquant ramassent alors . Ce printemps et cet été près d'un millier de pieds au total auront été arrachés aux cours de plusieurs battues. Ce secteur du Val de Durance autour de pertuis est très privilégié par les délinquants où dés janvier dernier 600 pieds avaient été dénichés et arrachés. A proximité les gendarmes avaient même découvert que les trafiquants s'étaient installés dans un bâtiment avec tout le matériel nécessaire à la transformation du chanvre une fois ramassé.

Saisie record en bord de Durance il y a deux ans dans un secteur très privilégié

Il y a deux ans dans ce même secteur les gendarmes étaient tombés sur plusieurs champs cultivés pour un total de plus de 10 000 pieds. Quand on sait que les dealers peuvent espérer un revenu à la vente d'environ 150 euros par pied, le calcul est vite fait. Seulement les trafiquants ont depuis renoncé à des plantations aussi visibles préférant désormais plusieurs petites parcelles disséminées. Seulement pas question pour eux d'abandonner ce secteur sauvage où les abords de la Durance assurent en bricolant un peu une irrigation idéale pour leurs cultures de cannabis. C'est pourquoi la recherche de tuyaux ou de conduits était aussi prévue comme indice par les gendarmes pertuisiens.

Seulement après deux heures de battues, aucune plantation illicite n'a été identifiée , pour preuve que les saisies successives réalisées cette année auront tout de même quelque peu découragé dans ce secteur les trafiquants

Avec chien pisteur habitué à flairer les pousses de cannabis

Deux motards de la brigade motorisée des Beaumettes ont silloné les chemins de la zone

La cellule drone de la gendarmerie en appui tactique pour survoler le secteur des recherches

La zone a été parcourue dés l'aube en tout sens par différents groupes

Des abords de la Durance trés prisés par les dealers pour planter du cannabis