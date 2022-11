Hausse du coût de l'électricité pour les communes : "On ne va faire que payer nos factures."

Maire-Claire Né est maire d'Artigueloutan entre Pau et Tarbes. Elle nous invite à faire le tour de sa commune pour mesurer l'impacte de la hausse du prix de l'électricité. Artigueloutan, c'est 1200 habitants, une école, une mairie, une bibliothèque, et des salles municipales qu'il faut bien chauffer un peu alors que la facture explose déjà. "En octobre, pour une consommation constante, la facture avait déjà augmenté de 9%," explique l'élue. "Le prix de l'électricité était de 26€ du mégawattheure et là pour 2023, les prévisions sont catastrophiques, on passerait à 500 € du mégawattheure et ça pourrait même aller jusqu'à 1300 €."

Pour faire face, il a été décidé de baisser la température partout et d'arrêter les radiateurs à certaines heures. "On est obligé de chauffer la mairie toute la journée mais pour les autres salles communales, nous avons des horloges qui permettent de déclencher le chauffage avant que les gens arrivent et qui coupent les radiateurs une demi-heure avant qu'ils partent. Et nous ne chauffons pas notre salle de sports qui est trop mal isolée."

A L'école, les élèves se contentent de 19 °C

Comme ailleurs, la température a été abaissée dans les salles de classe de l'école qui accueille 125 élèves, de la petite section au CM2. "On est passé d'une température de 20°C à 19°C. L'an prochain des travaux sont prévus pour mieux isoler et mettre en place des pompes à chaleur."

Mais ces économies de bout de chandelle ne suffiront pas à faire face à l'explosion des tarifs explique Marie-Claire Né. "Nous allons simplement baisser de 10 % notre consommation. C'est une catastrophe," s'inquiète l'élue. "Ça veut dire : plus d'investissement public local, plus de soutien aux associations. Donc en fait, on ne va faire que payer nos factures."

Plus de possibilité d'investissement et de subvention

Pour une commune de cette taille, les alternatives à l'électricité sont difficilement envisageables. Investir dans du chauffage au bois ou dans de la géothermie ne serait pas rentable estime la maire d'Artigueloutan. La rénovation prévue de l'école va déjà coûter 500 000€. C'est le projet de ce mandat sur cette commune modeste. La municipalité doit aussi faire face à un autre imprévu : la réparation des dégâts causés par la grêle du mois de juin dernier, chiffrés à 200 000 €.