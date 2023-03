Haute-Vienne : une rave party perturbe le week end de certains habitants

Plusieurs habitants du nord de la Haute-Vienne se sont émus d'avoir passé une nuit agitée, entre samedi et dimanche, à cause de la musique provenant d'une rave party dont le son résonnait jusqu'à Bellac. La fête se déroulait en réalité à Bussière-Boffy, sur la commune de Val d'Issoire et a rassemblé entre 20 et 50 personnes selon les gendarmes. Ils se sont rendus sur place vers 6h30 ce dimanche matin, juste après avoir été alertés par des riverains excédés. Auprès de France Bleu Limousin et sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes évoquent "le toit et les fenêtres qui ont vibré toute la nuit" ou encore "À Nouic impossible derester dans la chambre, la basse faisait tout vibrer, une nuit pas franchement reposante."

Le calme revient progressivement ce dimanche matin

En milieu de matinée, les "teufers" étaient en train d'évacuer les lieux. À ce stade, on ignore si le terrain où s'est déroulée cette rave party était occupé illégalement ou si les fêtards avaient l'accord du propriétaire. Le rassemblement n'avait en tout cas pas été déclaré aux forces de l'ordre.