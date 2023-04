Hubert Falco n'est officiellement plus maire de Toulon. Le préfet du Var, Evence Richard, l'a officiellement démis de ses fonctions par un arrêté préfectoral publié ce mercredi.

Vendredi dernier, l'ancien élu a été c ondamné à trois ans de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité , entre autres, pour avoir mangé à la cantine du Conseil départemental du Var alors qu'il n'en était plus le président. La peine d'inéligibilité s'applique immédiatement.

Il est également relevé de ses fonctions de président de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée.

Hubert Falco était maire de Toulon depuis 2001. Il a annoncé mardi 18 avril qu'il faisait appel de cette décision.